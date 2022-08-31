НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Погода 1 сентября в Новосибирске порадует жарой

Источник:
Sibnet.ru
141 0
Фото: © Sibnet.ru

Юго-западный ветер принесет жару в Новосибирск 1 сентября, воздух прогреется до 29 градусов, но возможен дождь, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В День знаний в Новосибирске будет сухо, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью составит 14-16 градусов, а днем воздух прогреется до 27-29 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В пятницу, 2 сентября подует северный ветер и охладит воздух до 20-22 градусов днем. Ночью пройдет дождь, в днем в пятницу будет сухо.

Еще по теме
Зима пришла в высокогорья Алтая
Аномальная жара вернется на Алтай
Сентябрь в Сибири начнется с жары
Современное потепление стало сильнейшим за последние 7 тысяч лет
смотреть все
Жизнь #Гео #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские десантники остановили украинский прорыв
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
Украину отключили от Запорожской АЭС
Сербия купила российский газ по «фантастической цене»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

ponhik78

Ты издеваешься? Круглосуточное стояние в очередях как раз при нём и появилось. А что такое изобилие в...

Dima73

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

goscha

Жаль что хорошие люди уходят из жизни рано, а предатели живут до глубокой старости. Ему давно пора быть...

ponhik78

Санкции у нас с 1922 года. С основания Союза. Их даже во время ВОВ не отменяли.