Погода 1 сентября в Новосибирске порадует жарой

Юго-западный ветер принесет жару в Новосибирск 1 сентября, воздух прогреется до 29 градусов, но возможен дождь, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В День знаний в Новосибирске будет сухо, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью составит 14-16 градусов, а днем воздух прогреется до 27-29 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В пятницу, 2 сентября подует северный ветер и охладит воздух до 20-22 градусов днем. Ночью пройдет дождь, в днем в пятницу будет сухо.