«Дом Дракона» продлен на второй сезон из-за ошеломляющей премьеры

Сериал «Дом Дракона», получивший ошеломительный успех у зрителей сразу после премьеры, продлен на второй сезон, сообщил канал HBO.

Согласно внутренним данным Nielsen и HBO, премьерную серию приквела «Игры престолов» посмотрели чуть менее 10 миллионов человек. Эта цифра стала абсолютным рекордом для премьеры сериала на платформе. Вторую серию посмотрели на 2% больше зрителей. А просмотры премьерного эпизода уже достигли 25 миллионов на разных платформах, сообщает THR со ссылкой на HBO.

«Мы очень гордимся тем, чего добилась команда «Дома дракона» в первом сезоне. Наш феноменальный актерский состав и съемочная группа взяли на себя серьезную задачу и превзошли все ожидания, представив шоу, которое уже зарекомендовало себя как обязательное к просмотру… Мы рады продолжить воплощать в жизнь эпическую сагу о доме Таргариенов во втором сезоне», — сказала исполнительный вице-президент по программированию HBO Франческа Орси.

В настоящее время HBO разрабатывает как минимум семь спин-оффов «Игры престолов»: четыре сценария, минимум три анимационных. Продление «Дома Драконов» может означать, что еще один проект потенциально получит зеленый свет.

Количество серий второго сезона пока не озвучено. Предполагается, что их также будет десять. Кроме того, неизвестно, когда второй сезон выйдет на экраны. Первый сезон «Дома» потребовал 10 месяцев съемок и огромного количества постпродакшн-работы над визуальными эффектами, которая началась в январе и продолжается до сих пор.

Эксперты полагают, что к концу 2023 года съемочной группе будет сложно снимать и визуализировать еще один сезон, поэтому возвращение в 2024 году можно считать более вероятным.

События «Дома Драконов» разворачиваются за 170 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — гражданская война из-за претензий на Железный трон, которая развернется между Таргариенами после внезапной смерти короля Визериса.