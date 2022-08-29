МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме

Москва исходит из того, инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от действий Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Исходим из того, что она [инспекция МАГАТЭ] должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и все те, кто за ним стоит, и все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а терроризма, — сказала Захарова программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она подчеркнула, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. «Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает, в том числе, и так, как мы сейчас видим», — сказала она.

Захарова отметила, что именно Москва наставила на такой инспекции. «Запрашивала, уговаривала, мало того, получила полное понимание со стороны МАГАТЭ, гендиректора МАГАТЭ и делала вот эти месяцы все, чтобы эта поездка состоялась», — добавила официальный представитель МИД РФ.

МАГАТЭ сформировало миссию, которая в ближайшие дни неделе отправится на Запорожскую АЭС.

Атомная станция находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции. Были зафиксированы попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.