НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме

Источник:
«Россия-1»
766 20
Фото: Ji-Elle / CC BY-SA 4.0

Москва исходит из того, инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от действий Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Исходим из того, что она [инспекция МАГАТЭ] должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и все те, кто за ним стоит, и все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а терроризма, — сказала Захарова программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она подчеркнула, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. «Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает, в том числе, и так, как мы сейчас видим», — сказала она.

Захарова отметила, что именно Москва наставила на такой инспекции. «Запрашивала, уговаривала, мало того, получила полное понимание со стороны МАГАТЭ, гендиректора МАГАТЭ и делала вот эти месяцы все, чтобы эта поездка состоялась», — добавила официальный представитель МИД РФ.

МАГАТЭ сформировало миссию, которая в ближайшие дни неделе отправится на Запорожскую АЭС.

Атомная станция находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции. Были зафиксированы попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

Тема: Военная операция на Украине
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
Папа Римский обвинил НАТО в провоцировании конфликта на Украине
Зеленский пообещал украинцам самую тяжелую зиму в истории
Guardian перечислила пять вариантов развития ситуации на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин назначил новую выплату родителям школьников
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
Умер актер «Молодежки» и «Интернов» Максим Пинскер
Видео ремейка The Last of Us слили в Сеть
Обсуждение (20)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
85
Российские десантники остановили украинский прорыв
63
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
53
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
47
Германия усомнилась в продолжении поставок оружия на Украину
47
Британии предрекли наступление энергетической катастрофы