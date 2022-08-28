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Современное потепление стало сильнейшим за последние 7 тысяч лет

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дендрохронологи из Уральского федерального университета исследовали годичные кольца ископаемых деревьев Ямала и выяснили, что современное потепление самое сильное за последние 7 тысяч лет, сообщает пресс-служба вуза.

«Летние сезоны последних десятилетий на севере Западной Сибири оказались самыми теплыми за последние 7 тысяч лет, сообщили ученые. В предыдущие тысячелетия температура воздуха понемногу, с колебаниями в одну и другую сторону, падала. Но в XIX веке стала повышаться и в последние десятилетия достигла самых высоких значений», — сказали ТАСС в университете.

Дендрохронологи Института экологии растений и животных УрО РАН и УрФУ на протяжении 40 лет создавали сверхдлительную древесно-кольцевую хронологию по ширине годичных колец полуископаемых деревьев Ямала.

Ученые уверены: данные свидетельствуют о том, что антропогенные факторы не только пополнили список основных сил, влияющих на изменение климата, но и стали в большей мере определяющими, чем естественные причины.

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Жизнь #Гео #Наука
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