Лукашенко призвал Европу раздеваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в странах Европейского союза «изобилия больше не будет», а европейским гражданам придется «раздеваться, напрягаться и работать».

«Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку», — спрогнозировал глава Белоруссии, напомнив про недавний европейский вклад в «украинскую авантюру».

Лукашенко также предрек Европе тяжелое будущее. Он уточнил, что Россия раньше продавала газ Германии и другим странам Евросоюза на 50% дешевле, чем могла, из-за чего европейские экономики процветали.

Белорусский лидер подчеркнул, что в ближайшее время планета в целом станет другой, а в настоящее время происходит активное «переформатирование мира».