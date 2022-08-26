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Лукашенко призвал Европу раздеваться

Источник:
«БЕЛТА»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в странах Европейского союза «изобилия больше не будет», а европейским гражданам придется «раздеваться, напрягаться и работать».

«Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку», — спрогнозировал глава Белоруссии, напомнив про недавний европейский вклад в «украинскую авантюру».

Лукашенко также предрек Европе тяжелое будущее. Он уточнил, что Россия раньше продавала газ Германии и другим странам Евросоюза на 50% дешевле, чем могла, из-за чего европейские экономики процветали.

Белорусский лидер подчеркнул, что в ближайшее время планета в целом станет другой, а в настоящее время происходит активное «переформатирование мира».

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