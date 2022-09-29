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Интерьер с картинки: топ мобильных приложений

Источник:
Sibnet.ru
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Делать в квартире перестановку без предварительной подготовки неудобно и чревато ошибками. Продумать и создать гармоничный интерьер проще с помощью мобильных приложений, где можно подобрать цветовые решения и расставить предметы мебели.

Planner 5D

Программа Planner 5D (скачать для Android >>) создана для продумывания интерьера комнаты, дома и даже сада. Сначала нужно создать проект объекта, при этом можно задать размеры максимально приближенные к реальной квартире.

А затем добавлять мебель, освещение, предметы декора. В приложении есть бесплатные функции. Их хватит, чтобы «поиграть» с интерьером и представить, как это будет в реальности.

Фото: © скриншот приложения

Приложение легко освоить интуитивно. Через несколько минут уже становится понятен основной механизм, и остается только переставлять предметы, оформлять их и делать их снимки. Работать можно как с двухмерными, так и с трехмерными моделями.

«Моя кухня: 3D Планировщик»

Приложение «Моя кухня: 3D Планировщик» (скачать для Android >>) позволяет сосредоточиться на ремонте кухни. Во многих квартирах это помещение одно из самых проблемных. 

В маленьких или нестандартных кухнях важно правильно разместить мебель и бытовую технику, чтобы затем было удобно готовить и есть. И конечно, чтобы было красиво.

Фото: © скриншот приложения

Приложение с легким интерфейсом позволяет ввести размеры кухни, и с помощью каталога мебели и бытовой техники собирать варианты. Доступна функция редактирования размеров, цвета шкафов и оборудования. 

Houzz

Программа Houzz (скачать для Android >>) — настоящая энциклопедия про ремонт и интерьер. Это огромная коллекция готовых проектов интерьеров для разных комнат и база реальных предметов интерьера от часов и зеркал до кресел и диванов.

Пользователь может брать готовые решения и добавлять в них детали и акценты. Все свои идеи и понравившиеся фотографии можно сохранять в отдельный раздел, и рассматривать позже.

Приложение поможет развить вкус, разобраться в новых тенденциях и принять окончательное решение, в частности, определиться со стилем или цветовой гаммой будущей спальни или гостиной. 

Фото: © скриншот приложения

В софте есть и подборка полезных статей с большим количеством фотографий ремонта «до и после», и даже контакты реальных дизайнеров и других специалистов по ремонту. 

HomeByMe

«Отличное приложение, огромный выбор мебели и декора интерьера. Стены можно корректировать под свои размеры и сразу представить, как будет смотреться в вашей комнате. Даже без знаний английского — вполне понятное управление», — такой отзыв оставил пользователь о программе.

HomeByMe (скачать для Android >>) позволяет в формате 3D сделать проект нужного пространства. Моделировать достаточно просто, но приложение на английском языке, и нужно время, чтобы освоиться.

Фото: © скриншот приложения

Пользователь может сделать чертеж стен в нужном масштабе, перетащить двери, окна и другие технические элементы в точном соответствии с пространством, указать близкие к реальным параметрам и оценить прямые затраты с помощью нашего инструмента.

Приложение дает возможность попробовать тысячи различных цветов, материалов и текстур для строительных элементов. 

Homestyler

Приложение Homestyler (скачать для Android >>) похоже на мобильную игру в дизайнера. В нем пользователи создают виртуальную копию с комнаты и с помощью библиотеки мебели, скульптур, зеркал и других предметов пробуют разные варианты наполнения помещения.

Проверить себя в роли дизайнера можно и на готовых виртуальных помещениях. Приложение простое, осваивается за несколько минут. Есть как бесплатная библиотека предметов, так и более расширенная — платная. 

Фото: © скриншот приложения

При входе в приложение необходимо зарегистрироваться и указать свою электронную почту. Затем готовыми проектами можно делиться с другими пользователями, а также смотреть чужие идеи.

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Домострой #Софт #Дизайн
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