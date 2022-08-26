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Каст «Сверхъестественного» соберется в «Пацанах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Сверхъестественное»

Звезда «Сверхъестественного» Джеффри Дин Морган вслед за Дженсеном Эклсом присоединится к касту «Пацанов». Он появится в четвертом сезоне сериала.

Морган появится в шоу Amazon Prime Video в качестве приглашенной звезды. Подробности о его персонаже держатся в секрете.

«Рады приветствовать Джеффри Дина Моргана в четвертых «Пацанах», но не можем подтвердить, будут ли у него колготки», – сообщается в официальном аккаунте сериала в Twitter. Другими словами, неясно, к какой команде будет принадлежать герой Моргана – суперов (носящих «колготки») или пацанов (противостоящих суперам).

Новость уже назвали воссоединением «Сверхъестественного», где Джеффри Дин Морган играл отца главных героев – Джона Винчестера. Роль его старшего сына Дина там же играл Дженсен Эклс, триумфально ворвавшийся в третий сезон «Пацанов» в роли супергероя Солдатика.

Всех их объединяет Эрик Крипке, работавший над первыми пятью сезонами «Сверхъестественного», а сейчас выступающий шоураннером «Пацанов».

Ранее Крипке также говорил, что надеется на присоединение к касту Джареда Падалеки – экранного брата Эклса. Он просил Падалеки найти в своем плотном графике время для съемок. В «Сверхъестественном» он играл самого младшего из Винчестеров – Сэма.

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