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Британии предрекли наступление энергетической катастрофы

Источник:
Resolution Foundation
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Фото: mr.ddenisov / Attribution License

Миллионы британских семей столкнутся с серьезными физическими и финансовыми издержками, если правительство не предпримет эффективные меры по предотвращению энергетической катастрофы, предупредили эксперты аналитического центра Resolution Foundation.

По мнению аналитиков, предстоящей зимой Великобританию будет ждать неизбежный скачок цен на электроэнергию. В подобных условиях британские власти должны пойти на радикальные шаги, включая замораживание цен, введение новых налогов и понижение социальных тарифов.

Согласно оценкам специалистов, без антикризисных мер энергетический кризис 2022 года может обернуться более серьезными последствиями для Великобритании, чем финансовый крах 2008 года.

Так, предстоящий зимой рост цен на электроэнергию будет в три раза выше, чем годом ранее, достигнув пика в январе. Это может привести к сокращению потребительского бюджета и недовольству населения.

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~ST~

Владельцы гуантанамо смеют рассуждать о законности?!

М. Алейников

А США никто не спрашивает. Их мочить теперь только планируется.

Siberian sinner

Да за СЕБЯ всегда все вменяемые страны, за СЕБЯ, в первую очередь.В геополитике между государствами никакой...

Killer1974

Америкосы считают нарушением международного права всё, что расходится с их интересами!!!