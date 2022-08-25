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Пищевая добавка резко снизила риск наследственного рака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Christian Gahle, nova-Institut GmbH / CC BY-SA 3.0

Так называемый устойчивый крахмал снижает риск наследственного рака верхних отделов ЖКТ на 60%, выяснили британские ученые.

Исследователи 20 лет наблюдали за добровольцами с синдромом Линча, который делает человека генетически предрасположенным к онкологическим заболеваниям. Люди с таким синдромом имеют повышенный риск рака желудка, кишечника, поджелудочной железы, простаты, мочевыводящих путей, почек, тонкой кишки и головного мозга.

В ходе эксперимента одна группа добровольцев ежедневно получала 30-граммовую дозу резистентного крахмала в виде порошка в течение двух лет. Члены второй группы принимали плацебо. Спустя десять лет ученые обследовали всех участников.

Среди людей, принимавших устойчивый крахмал, было зафиксировано только пять новых случаев рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В группе, члены которой принимали плацебо, был зафиксирован 21 случай рака, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Cancer Prevention Research.

Устойчивый крахмал — это крахмал, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника, при этом в тонкой кишке он не переваривается, в результате не выделяется глюкоза.

Такой крахмал доступен в виде пищевых добавок, а также содержится в зерновых, бобовых, зеленых бананах, сырой картошке и кукурузе. Считается, что механизма его действия аналогичен работе пищевых волокон, которые также не перевариваются малой кишкой.

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