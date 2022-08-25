Германия усомнилась в продолжении поставок оружия на Украину

Вооруженные силы ФРГ испытывают «абсолютный дефицит собственных запасов» и поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани», заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Это та тонкая грань, по которой мы шли неделями и месяцами», — цитирует ТАСС слова Бербок, сказанные ей в интервью телеканалу ZDF в ответ на вопрос, оказывает ли Германия достаточную помощь Украине.

«Мы хотим поддержать Украину в военном отношении всем, что у нас есть, но, к сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — констатировала глава МИД ФРГ.

По мнению Бербок, необходимо быть готовым к тому, что конфликт на Украине «может продолжиться и в следующем году». По этой причине, считает она, нужны быстрые дополнительные поставки вооружений Киеву осенью и зимой.