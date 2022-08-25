НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Германия усомнилась в продолжении поставок оружия на Украину

Источник:
ТАСС
882 31

Вооруженные силы ФРГ испытывают «абсолютный дефицит собственных запасов» и поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани», заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Это та тонкая грань, по которой мы шли неделями и месяцами», — цитирует ТАСС слова Бербок, сказанные ей в интервью телеканалу ZDF в ответ на вопрос, оказывает ли Германия достаточную помощь Украине.

«Мы хотим поддержать Украину в военном отношении всем, что у нас есть, но, к сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — констатировала глава МИД ФРГ.

По мнению Бербок, необходимо быть готовым к тому, что конфликт на Украине «может продолжиться и в следующем году». По этой причине, считает она, нужны быстрые дополнительные поставки вооружений Киеву осенью и зимой.

Тема: Военная операция на Украине
США сочли незаконным трибунал над украинскими националистами
Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление
США выделят Украине рекордные деньги на покупку оружия
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Обсуждение (31)
Картина дня
ФСБ предотвратила теракты на объектах Балтфлота
Германия усомнилась в продолжении поставок оружия на Украину
Малая авиация оказалась на грани нехватки самолетов
Новую программу расселения из аварийного жилья запустят в России
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
54
Россия прирастет новыми федеральными округами
53
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
51
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто