Алтай получит деньги на расширение аэропорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин после проведенного в Горно-Алтайске совещания поручил выделить Республике Алтай средства на развитие аэропорта, сообщается на сайте кабмина.

Совещание о развитии индустрии туризма и гостеприимства состоялось в регионе в рамках рабочей поездки Мишустина 12 августа. По итогам он дал ряд поручений. Одно из них – поддержка развития инфраструктуры на Алтае. В частности, Республика Алтай получит помощь в части реконструкции аэродрома Горно-Алтайск.

«Минтрансу и Минфину совместно с руководством региона поручено до 30 июня 2023 года представить в Правительство предложения о включении необходимых мероприятий в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры в части региональных аэропортов», – сказано в сообщении.

Это должно быть сделано после разработки проектной документации и получения положительного заключения госэкспертизы на проект реконструкции аэродрома. Ранее представитель собственника рассказывал премьеру, что за последние четыре года пассажиропоток вырос в шесть раз, до 350 тысяч человек. Дальнейший рост невозможен из-за ограничения площадей аэропорта.

Собственник выделил 3,5 млрд рублей на строительство нового аэровокзального комплекса, который позволит увеличить пассажиропоток до 1,5 млн человек. Проект планируется завершить в 2024 году.

Соседний Алтайский край, по итогам того же совещания, может получить поддержку федерального центра на проект строительства радонопровода для обеспечения радоновой водой туристической территории «Белокуриха Горная». Минстрою вместе с корпорацией «Туризм.РФ» и региональным руководством поручено проработать этот вопрос к 10 апреля 2023 года.