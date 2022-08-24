Три сибирских губернатора попали под санкции Канады

Правительство Канады ввело санкции в отношении 62 россиян, в том числе губернаторов Красноярского края Виктора Усса, Новосибирской области Андрея Травникова и Алтайского края Виктора Томенко.

Канада включила в санкционный список 27 российских губернаторов, из них трое — из Сибири. Главам регионов запретили въезжать в Канаду. Также их активы в этой стране арестуют, если они есть.

Причиной введения санкций стало якобы «серьезное нарушение международного мира и безопасности» Россией. Но канадские власти не указали, какую роль в этом сыграли региональные чиновники.

Усс, Травников и Томенко в июле уже попали под санкции Великобритании. Первым же под санкции этой страны в июне попали глава Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга, президент компании «Колмар» Анна Цивилева. Тогда губернаторы говорили, что санкции на их работу не повлияют.