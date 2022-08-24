Группа «Сплин» потеряла надежду на концерты в России

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев не верит, что музыканты смогут спокойно продолжить выступать в России после высказывания на фестивале «Чернозем».

«Сплин» на «Черноземе» поддержала всех артистов, которые уехали из России после начала спецоперации. Васильев перед песней «Выхода нет» заявил со сцены: «Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся».

У группы запланирован концерт 26 августа на «ВЭБ-Арене» в Москве. Комментируя будущее выступление, Васильев сказал «Коммерсанту»: «И так все понятно». Так музыкант намекнул, что провести шоу группе «Сплин» не дадут.

Официальной отмены концерта пока не было, билеты и расписание все еще доступны на сайте группы «Сплин».

Ранее музыканты, высказавшие пацифистское отношение к военной спецоперации на Украине, попали в «запрещенный» список. Их выступления считаются нежелательными в России.