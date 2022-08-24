НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Группа «Сплин» потеряла надежду на концерты в России

Источник:
Sibnet.ru
281 0
Фото: Håkan Henriksson (Narking) / CC BY-SA 4.0

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев не верит, что музыканты смогут спокойно продолжить выступать в России после высказывания на фестивале «Чернозем».

«Сплин» на «Черноземе» поддержала всех артистов, которые уехали из России после начала спецоперации. Васильев перед песней «Выхода нет» заявил со сцены: «Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся».

У группы запланирован концерт 26 августа на «ВЭБ-Арене» в Москве. Комментируя будущее выступление, Васильев сказал «Коммерсанту»: «И так все понятно». Так музыкант намекнул, что провести шоу группе «Сплин» не дадут.

Официальной отмены концерта пока не было, билеты и расписание все еще доступны на сайте группы «Сплин».

Ранее музыканты, высказавшие пацифистское отношение к военной спецоперации на Украине, попали в «запрещенный» список. Их выступления считаются нежелательными в России.

Еще по теме
Shaman и его популярность. СПРАВКА
Группа «Сплин» устроила проблемы организаторам фестиваля
Shaman назначил цену за патриотизм
Лобода признала себя в роли суперзвезды по‑русски
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Обсуждение (0)
Картина дня
Задержан экс‑мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Россия показала доказательства ударов Украины по Запорожской АЭС
Первый магазин с одеждой от Лукашенко открылся в России
Создатель электромобиля Zetta опроверг закрытие проекта
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
54
Россия прирастет новыми федеральными округами
53
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
37
Зеленский выдвинул России ультиматум