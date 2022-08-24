Колокола в Томске оповестят о чрезвычайных ситуациях

Томские власти договорились с РПЦ, чтобы в случае отсутствия электроэнергии о чрезвычайных ситуациях оповещали через колокола храмов и церквей, сообщил на заседании областной комиссии по ЧС во вторник и.о. мэра Михаил Ратнер.

Система оповещения населения в Томске работает через систему Единой диспетчерской. Есть звуковое оборудование в местах скопления людей, громкоговорители у автомобилей полиции.

А если отключат электроэнергию, то «достигнута договоренность с РПЦ об использовании колоколов храмов и соборов», отметил Ратнер.

Глава облдепартамента защиты населения Сергей Лукин сообщил, что по проекту 2012 года в Томске должны работать 172 элемента системы оповещения, но работают только 84, из которых 66 уже устарели. Финансирование на усовершенствование системы оповещения Томск не получил.