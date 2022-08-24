Колокола в Томске оповестят о чрезвычайных ситуациях

Томские власти договорились с РПЦ, чтобы в случае отсутствия электроэнергии о чрезвычайных ситуациях оповещали через колокола храмов и церквей, сообщил на заседании областной комиссии по ЧС во вторник и.о. мэра Михаил Ратнер.
Система оповещения населения в Томске работает через систему Единой диспетчерской. Есть звуковое оборудование в местах скопления людей, громкоговорители у автомобилей полиции.
А если отключат электроэнергию, то «достигнута договоренность с РПЦ об использовании колоколов храмов и соборов», отметил Ратнер.
Глава облдепартамента защиты населения Сергей Лукин сообщил, что по проекту 2012 года в Томске должны работать 172 элемента системы оповещения, но работают только 84, из которых 66 уже устарели. Финансирование на усовершенствование системы оповещения Томск не получил.
Disobedient"Путин оценил". Русский язык совсем не родной, кто заголовки пишет? Что он оценил??? Выразил соболезнования...
Siberian sinnerНо мы ведь знаем, что никакого нацизма на Окраине нет, а всё смонтировано в казематах Лубянки.Либерда...
Evgenikзаголовки в сибнете - лютый бред
urbasikИгил создавала америка и Угил она же создала.Всё под копирку.