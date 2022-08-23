Новый МиГ-31: Россия получила носитель неотвратимого оружия

Новейшая модификация перехватчика МиГ-31И станет универсальным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Первые опытные истребители уже прошли обкатку и даже участвовали в февральских маневрах стратегических сил. Почему разработанный почти полвека назад самолет остается грозным оружием?

Советский МиГ-31 стал первым в мире истребителем, способным к длительному полету на сверхзвуковой скорости. Для этого на самолет поставили модернизированные двигатели Д-30Ф6 от Ту-134, а при создании планера использовали титан.

Что умеет модернизированный самолет

Новейший МиГ-31И от более старой модификации МиГ-31К отличает наличие современной электроники, которая значительно повышает летные характеристики и возможности самолета.

В частности, перехватчик оснащен дистанционной системой управления и бортовыми компьютерами, позволяющими вывести истребитель на нужную траекторию запуска ракеты в беспилотном режиме, пишут «Известия».

Ракеты «Кинжал» на сегодня — самое грозное авиационное оружие российских военных. По официальным данным, ракета с дальностью 2 тысячи километров способна достичь скорости 10 Махов, при этом она умеет маневрировать на траектории полета.

В 1977 году советский летчик-испытатель Александр Федотов поднялся на МиГ-31 в ближний космос — на высоту 37 650 метров.

Эксперты считают, что перехватить такую ракету невозможно — она относится к неформальному классу «неотвратимого оружия». Глава Минобороны Сергей Шойгу 21 августа рассказал, что «Кинжал» трижды применили в ходе спецоперации на территории Украины, комплекс подтвердил все характеристики.

По данным из открытых источников, ракета «Кинжал» является дальнейшим развитием советской тактической ударной ракеты Х-15, принятой на вооружение в 1988 году. Ее точные характеристики остаются засекреченными.

Новая роль советской легенды

МиГ-31 (по кодификации НАТО — Foxhound) — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для уничтожения любых воздушных целей, включая крылатые ракеты и даже спутники.

Первый полет МиГ-31 состоялся 16 сентября 1975 года, 6 мая 1981 года перехватчик приняли на вооружение. Истребитель смог разогнаться до 3 тысяч километров в час — для того времени это была рекордная скорость.

Несмотря на солидный возраст, обновленный МиГ-31 остается идеальной боевой платформой благодаря большой дальности полета, высокой грузоподъемности, а также непревзойденной скорости.

Именно «тридцать первый» был выбран российскими разработчиками для потенциальной космической войны — в определенной модификации его можно оснастить противоспутниковым оружием.

Однако его новая ключевая роль — стать самолетом-носителем для доставки гиперзвуковых ракет. Модернизированный МиГ-31 будет выполнять функцию «первой ступени» ракеты, поражая любые цели без приближения к зоне ПВО.

Показательно, что недавняя переброска трех самолетов МиГ-31И на аэродром Чкаловск Калининградской области вызвала панику в Польше — представители Минобороны этой страны даже указали в качестве ответной меры возможную активизацию пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.