Таяние ледников ускорилось в Горном Алтае

Гляциологи выяснили, что за последние три года масса ледников в долине Актру в Горном Алтае уменьшилась и в 2022 году отрицательная тенденция, скорее всего, сохранится, сообщает пресс-служба вуза.

За последние три года показатель массы ледника был резко отрицательным: минус 426 миллиметров в 2019 году, минус 947 миллиметров в 2020 году и минус 531 миллиметров водного эквивалента в 2021 году.

В этом году отрицательная тенденция, скорее всего, сохранится – в силу малого снегонакопления и продолжительных волн тепла, наблюдаемых мониторинговой сетью в конце мая и в конце июля.

Баланс массы ледника – надежный индикатор измерения не только запасов льда, но и изменения климата региона: ледники чутко реагируют на такие изменения. Зимой они получают осадки в виде снега, а летом под влиянием температуры лед превращается в сток воды, питающий наши реки на Алтае – реку Чуя, которая впадает в Катунь, а та – в Обь.

Эталонные ледники включены в Международную службу мониторинга ледников в Цюрихе – наблюдения на них ведутся более 30 лет непрерывно. В России таких ледников всего три: два на Кавказе и один на Алтае. По ним мировое сообщество делает выводы о состоянии горного оледенения для Северной Азии.