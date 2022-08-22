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Таяние ледников ускорилось в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Ледники в долине Актру в Горном Алтае
Ледники в долине Актру в Горном Алтае
Фото: © ТГУ

Гляциологи выяснили, что за последние три года масса ледников в долине Актру в Горном Алтае уменьшилась и в 2022 году отрицательная тенденция, скорее всего, сохранится, сообщает пресс-служба вуза.

За последние три года показатель массы ледника был резко отрицательным: минус 426 миллиметров в 2019 году, минус 947 миллиметров в 2020 году и минус 531 миллиметров водного эквивалента в 2021 году.

В этом году отрицательная тенденция, скорее всего, сохранится – в силу малого снегонакопления и продолжительных волн тепла, наблюдаемых мониторинговой сетью в конце мая и в конце июля.

Баланс массы ледника – надежный индикатор измерения не только запасов льда, но и изменения климата региона: ледники чутко реагируют на такие изменения. Зимой они получают осадки в виде снега, а летом под влиянием температуры лед превращается в сток воды, питающий наши реки на Алтае – реку Чуя, которая впадает в Катунь, а та – в Обь.

Эталонные ледники включены в Международную службу мониторинга ледников в Цюрихе – наблюдения на них ведутся более 30 лет непрерывно. В России таких ледников всего три: два на Кавказе и один на Алтае. По ним мировое сообщество делает выводы о состоянии горного оледенения для Северной Азии.

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Наука #Наука #Гео #Томск #Республика Алтай
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Топ комментариев

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

seNkabb

это дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))

Asd10

Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))

Alhazred

Странный белый мальчик мнящий себя шикарным троллем)))