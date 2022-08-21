Шойгу раскрыл, сколько раз применялся гиперзвуковой «Кинжал»

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» применялась в ходе спецоперации на Украине трижды, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1», показанном в воскресенье.

По словам министра обороны, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик, как «Кинжал». «Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — добавил он.

По его словам, гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в ходе СВО наносятся удары по особо важным целям. Шойгу напомнил, что она способна развивать скорость до более 10 Махов, меняя при этом по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях.

«Кинжал» — новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине.