Лобода признала себя в роли суперзвезды по‑русски

Светлана Лобода опубликовала ролик с концерта в Риге, где она исполнила свои песни на украинском языке, но некоторые композиции были все-таки спеты по-русски.

В числе хитов, которые Лобода поет на русском — песня «Superstar» и «Твои глаза».

Зрительская реакция на русское исполнение даже превосходит реакцию на другие песни. В ролике видно, что поклонники охотно подпевают и танцуют под русские хиты.

Ранее Лободу и Макса Барских осудили за то, что они, отвернувшиеся от России во время спецоперации, продолжают выступать с русскими песнями. Причем украинская певица подверглась критике как со стороны россиян, так и своих соотечественников.

Лобода после событий на Украине долгое время занималась волонтерством, а затем объявила, что готова вернуться к концертной деятельности. Часть вырученных с выступлений денег певица планирует отдать на восстановление родного города Ирпень.