НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Лобода признала себя в роли суперзвезды по‑русски

Источник:
Sibnet.ru
463 0
Фото: © lobodaofficial, t.me/lobodaofficial

Светлана Лобода опубликовала ролик с концерта в Риге, где она исполнила свои песни на украинском языке, но некоторые композиции были все-таки спеты по-русски.

В числе хитов, которые Лобода поет на русском — песня «Superstar» и «Твои глаза».

Зрительская реакция на русское исполнение даже превосходит реакцию на другие песни. В ролике видно, что поклонники охотно подпевают и танцуют под русские хиты.

Ранее Лободу и Макса Барских осудили за то, что они, отвернувшиеся от России во время спецоперации, продолжают выступать с русскими песнями. Причем украинская певица подверглась критике как со стороны россиян, так и своих соотечественников.

Лобода после событий на Украине долгое время занималась волонтерством, а затем объявила, что готова вернуться к концертной деятельности. Часть вырученных с выступлений денег певица планирует отдать на восстановление родного города Ирпень.

Еще по теме
Shaman назначил цену за патриотизм
Земфира анонсировала тур по Европе
Серябкина выпустила клип «Дядя Гена» с сумасшедшим Буруновым
Иван Ургант занялся карьерой певца
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

protiv

жадность она такая, да и дворец то строить надо же, а может и не один...