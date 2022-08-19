НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Томич придумал патчи для заживления ран

Источник:
Sibnet.ru
100 0
Фото: © Sibnet.ru

Студент Томского государственного университета Михаил Ковтун создает биоразлагаемые патчи для регенерации тканей, продукт на основе глюконовой кислоты стимулирует ускоренное заживление ран и ожогов, сообщает пресс-служба вуза.

Патчи должны заменить ранозаживляющие материалы от европейцев и американцев. Студент выбрал для них глюконовую кислоту, потому что она деградирует в организме человека и не оказывает на него какого-либо отрицательного воздействия.

Полимерные материалы на ее основе — дешевые в сравнении с другими активно использующимися полимерами. Продукт будет производиться из глюконата натрия, стоимость которого всего 600 рублей за килограмм.

Патчи будут рассасываться за 30–45 дней. На изготовление одного патча будет затрачиваться двое суток, а его стоимость, включающая расходы на сырьё и электроэнергию, составит 93 рубля.

Новый продукт поможет решать задачу оказания первой медицинской помощи при травмах на предприятиях, а также облегчит уход за пациентами дома и в медицинских учреждениях.

Еще по теме
Красноярские ученые заставили бактерии синтезировать нанокомпозит
Институт гидродинамики изготовит экспериментальную станцию для «СКИФа»
Балийские макаки превратили камни в секс‑игрушки
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Обсуждение (0)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
31
Украина нацелилась на Крымский мост
27
Украина спровоцирует смену власти в Европе
20
Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар
18
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США