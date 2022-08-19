Томич придумал патчи для заживления ран

Студент Томского государственного университета Михаил Ковтун создает биоразлагаемые патчи для регенерации тканей, продукт на основе глюконовой кислоты стимулирует ускоренное заживление ран и ожогов, сообщает пресс-служба вуза.

Патчи должны заменить ранозаживляющие материалы от европейцев и американцев. Студент выбрал для них глюконовую кислоту, потому что она деградирует в организме человека и не оказывает на него какого-либо отрицательного воздействия.

Полимерные материалы на ее основе — дешевые в сравнении с другими активно использующимися полимерами. Продукт будет производиться из глюконата натрия, стоимость которого всего 600 рублей за килограмм.

Патчи будут рассасываться за 30–45 дней. На изготовление одного патча будет затрачиваться двое суток, а его стоимость, включающая расходы на сырьё и электроэнергию, составит 93 рубля.

Новый продукт поможет решать задачу оказания первой медицинской помощи при травмах на предприятиях, а также облегчит уход за пациентами дома и в медицинских учреждениях.