Китайская валюта впервые обошла доллар по объему торгов

Китайский юань 18 августа впервые опередил американский доллар по объему дневных торгов на Московской бирже, следует из данных торговой площадки.

По данным на 14.26, объем торгов парой юань — рубль с расчетами «завтра» составил 45,37 миллиарда рублей, в то же время объем торгов парой доллар — рубль остановился на отметке 43,7 миллиарда рублей.

До этого объемы торговли юанем никогда не обгоняли показатели доллара. При этом лидером торгов на Московской бирже в целом стал евро — объем торгов парой евро — рубль достиг 49,9 миллиарда рублей.

Ранее страны-члены Евразийского экономического союза достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах. Кроме этого, Китай и Индия заявили о возможности перехода на расчеты в юанях за поставки российской нефти.