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Китайская валюта впервые обошла доллар по объему торгов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Китайский юань 18 августа впервые опередил американский доллар по объему дневных торгов на Московской бирже, следует из данных торговой площадки.

По данным на 14.26, объем торгов парой юань — рубль с расчетами «завтра» составил 45,37 миллиарда рублей, в то же время объем торгов парой доллар — рубль остановился на отметке 43,7 миллиарда рублей.

До этого объемы торговли юанем никогда не обгоняли показатели доллара. При этом лидером торгов на Московской бирже в целом стал евро — объем торгов парой евро — рубль достиг 49,9 миллиарда рублей.

Ранее страны-члены Евразийского экономического союза достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах. Кроме этого, Китай и Индия заявили о возможности перехода на расчеты в юанях за поставки российской нефти.

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