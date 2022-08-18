США тайно передали Украине антирадарные ракеты

США тайно передали Украине высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Они предназначены для определения местоположения и уничтожения радиолокационных станций.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил факт поставок ракет HARM на Украину, передает Business Insider. Однако он не стал уточнять их наименование и количество.

Информация об использовании на Украине ракет американского производства AGM-88 HARM впервые появилась в Сети еще в начале августа. Тогда фрагменты ракет HARM были обнаружены на месте уничтоженного российского зенитно-ракетного комплекса.

AGM-88 HARM называют «убийцей радаров». Маленькие размеры ракеты осложняют ее перехват и уничтожение, тогда как сам боеприпас наводится на радиолокационную станцию автоматически — по излучению.