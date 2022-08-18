Минобороны раскрыло последствия аварии на Запорожской АЭС

Министерство обороны РФ обнародовало карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ, выброс которых может произойти из-за обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС.

Российские специалисты считают, что в случае повреждения одного из реакторов возникнет ситуация, аналогичная инцидентам в Чернобыле и на Фукусиме, уточнил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Так, в случае нештатной ситуации с перегревом активной зоны реактора выброс радиоактивных веществ в атмосферу накроет огромные территории, включая Германию, Польшу, Румынию, Молдавию и Словакию, а также в некоторых случаях Скандинавию.

«Такая чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций», — отметил Кириллов.

Сейчас станцию контролируют российские военные. В последние недели украинские военные регулярно наносили удары по территории атомной станции с использованием управляемых ракет и снарядов.