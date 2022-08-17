Треть новосибирцев потратят на сборы в школу больше 20 тысяч рублей

Около 30% родителей в Новосибирске потратят на подготовку ребенка к школе свыше 20 тысячи рублей, детям покупают школьную форму, рюкзаки, а также планшеты и смартфоны, сообщает результаты опроса центр Зарплаты.ру.

По данным опроса, больше половины опрошенных новосибирцев берут в августе отпуск для подготовки ребенка в школу.

Собрать ребенка в школу затратное дело: у 34% опрошенных запланированный бюджет на подготовку к школе в этом году начинается от 15 тысяч рублей. От 15 до 20 тысяч рублей на сборы потратят 36% родителей, свыше 20 тысяч рублей – 30%.

Только на школьную форму больше половины родителей тратят больше 5 тысяч рублей. Также они закупают рюкзаки, спортивную форму и обувь.

Еще родители планируют потратить на покупку детям необходимой техники (смартфоны, планшеты): от 5 до 10 тысяч рублей – 10%, от 10 до 20 тысяч рублей – 18%, от 20 до 30 тысяч рублей – 10%.