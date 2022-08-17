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Треть новосибирцев потратят на сборы в школу больше 20 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Около 30% родителей в Новосибирске потратят на подготовку ребенка к школе свыше 20 тысячи рублей, детям покупают школьную форму, рюкзаки, а также планшеты и смартфоны, сообщает результаты опроса центр Зарплаты.ру.

По данным опроса, больше половины опрошенных новосибирцев берут в августе отпуск для подготовки ребенка в школу. 

Собрать ребенка в школу затратное дело: у 34% опрошенных запланированный бюджет на подготовку к школе в этом году начинается от 15 тысяч рублей. От 15 до 20 тысяч рублей на сборы потратят 36% родителей, свыше 20 тысяч рублей – 30%.

Только на школьную форму больше половины родителей тратят больше 5 тысяч рублей. Также они закупают рюкзаки, спортивную форму и обувь.

Еще родители планируют потратить на покупку детям необходимой техники (смартфоны, планшеты): от 5 до 10 тысяч рублей – 10%, от 10 до 20 тысяч рублей – 18%, от 20 до 30 тысяч рублей – 10%.

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Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

MuCbE

Ой такой ужас, засуха в европе, бензин в США дорогущий все драпают в Россию, триллионами человек. Хохлы...

orangeraven

Все это накроет сразу всех - Украину, РФ и Европу, без всяких очередей! ЯО без разницы кого убивать!...