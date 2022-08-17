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Фанатов Шатунова заподозрили в желании украсть прах певца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Yushenkov / CC BY-SA 4.0

Подготовка к установке памятника на могилу Юрия Шатунова началась на Троекуровском кладбище в Москве, там уже лежит бетонная плита, которая в том числе защитит прах музыканта от фанатов, сообщил директор певца Аркадий Кудряшов.

По словам Кудряшова, с могилы Шатунова временно убрали крест, положили бетонную плиту, чтобы потом установить памятник.

«И еще это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста», — цитирует «АиФ» Кудряшова, который отметил, что у могилы ежедневно собираются фанаты артисты.

Юрий Шатунов умер 23 июня от инфаркта, ему было 48 лет. Певца кремировали, часть праха похоронили на Троекуровском кладбище, другую часть увезли в Германию. На 40-й день могилу Шатунова «утопили» в белых розах.

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