Подсчитан объем параллельного импорта

Объем ввоза в Россию товаров в рамках параллельного импорта с момента запуска механизма достиг почти 6,5 миллиарда долларов, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить порядка 16 миллиардов долларов», — спрогнозировал министр.

При формировании перечня подлежащих параллельному импорту товаров Минпромторг будет придерживаться взвешенного подхода, уточнил Мантуров. Механизм будет распространяться только на определенные товарные группы.

По словам министра, параллельный импорт должен обеспечить доступность необходимых гражданам товаров, однако при этом не навредить российским и локализованным иностранным предприятиям, продолжающим работу на российском рынке.

Правительство разрешило параллельный импорт отдельных видов продукции в конце марта. В мае Минпромторг утвердил список товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя.