Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине

Поставки украинской армии западных дальнобойных оружейных систем приведут к расширению географии российских боевых действий на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

«Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам»,— сказал господин Дарчиев в интервью ТАСС.

Ранее с предложением «расширить спецоперацию» выступил Кирилл Стремоусов, глава пророссийской администрации Херсонской области. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армии России следует «освободить» все «русские города» Украины.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что географические задачи военной спецоперации России на Украине изменились. По его словам, теперь это не только республики Донбасса, но и ряд других территорий.