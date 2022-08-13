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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Поставки украинской армии западных дальнобойных оружейных систем приведут к расширению географии российских боевых действий на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

«Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам»,— сказал господин Дарчиев в интервью ТАСС.

Ранее с предложением «расширить спецоперацию» выступил Кирилл Стремоусов, глава пророссийской администрации Херсонской области. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армии России следует «освободить» все «русские города» Украины.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что географические задачи военной спецоперации России на Украине изменились. По его словам, теперь это не только республики Донбасса, но и ряд других территорий.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Конфликты
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