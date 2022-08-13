Украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС

Украинская армия снова обстреляла Энергодар и Запорожскую атомную станцию, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — написал он в своем телеграм-канале.

11 августа в результате обстрела ВСУ на атомной станции было повреждено оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов, при этом важная инфраструктура не пострадала.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Москва ранее предупреждала, что обстрелы станции могут привести к ядерной катастрофе, которая затронет огромные территории.