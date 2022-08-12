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Центробанк выбрал замену доллару и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минфин прорабатывает возможность пополнения Фонда национального благосостояния за счет юаня, рупии, турецкой лиры и других валют дружественных стран, следует из доклада Банка России.

В документе отмечается, что значительные объемы инвестиций из ФНБ в период с 2022 по 2025 год будут направлены для адаптации экономики к изменившимся обстоятельствам в результате санкций.

Центробанк 4 августа опубликовал доклад, посвященный новым задачам финансового рынка. Там валюты недружественных стран напрямую названы токсичными.

Регулятор уточнил, что прямые покупки евро и долларов заблокированы международными санкциями и анонсировал скорую замену этих валют. С февраля объемы торговли юанем на Московской бирже выросли в 50 раз.

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