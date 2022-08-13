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Финансист оценил доходность рублевых вкладов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ставка по вкладам в банках резко снизилась летом по сравнению с весной, но более надежного способа сохранить небольшие сбережения нет, сообщил Sibnet.ru аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Согласно данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам в ведущих банках страны в конце июля опустилась до 6,9% годовых, тогда как в марте на пике она превышала 20%.

«На этом фоне можно ожидать какого-то оттока средств населения со срочных депозитов, однако я думаю, он все же не будет массовым – ввиду небольшого количества альтернативных инструментов сбережений, которые могли бы обеспечить схожее с вкладами соотношение доходность/риск», — отметил эксперт.

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По его словам, банковский вклад с фиксированной доходностью – самый простой и доступный способ сбережения. Чтобы пользоваться им, не надо обладать какими-то специальными знаниями и навыками, как, например, для торговли на фондовом рынке. Средства вкладчиков в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы государством, то есть риск потери денег минимальный.

«Хотя в нынешних условиях вклад, по-видимому, не позволит полностью сохранить покупательскую способность денег, он все же сможет компенсировать значительную часть инфляции. Поэтому я считаю, что банковский депозит по-прежнему останется востребованным и наиболее приемлемым вариантом для большинства россиян», — сказал Додонов.

Традиционно считается, что защиту от инфляции дают инвестиции в золото и недвижимость, но это – вложения на долгий срок, а в случае недвижимости, еще и сумма должна быть весьма приличной.

Тема: Личные финансы
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