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Минстрой признал невозможность взыскать все долги ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно, заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько. Размер задолженности достиг 1,4 триллиона рублей.

«Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на нее не стоит, она не отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет», — сказал Ересько в интервью РИА Новости.

Чиновник не уточнил, о каком объеме невозвратных долгов может идти речь и что с ними планируется делать.

По данным Росстата, по итогам первого квартала 2022 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли до 804,5 миллиарда рублей. Это на 7,6% больше, чем годом ранее, рост стал рекордным.

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Экономика #Деньги #Квадраты
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Топ комментариев

PA3OPBY

Рабом, даже нет - содержанкой со всеми вытекающими.

Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...