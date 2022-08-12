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Новосибирцы назвали самые странные корпоративные правила

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы считают самыми странными корпоративными правилами исполнение корпоративного гимна и необходимость обедать вместе с коллегами, сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру по результатам опроса.

Около трети опрошенных работников назвали странной необходимость отпрашиваться на перерывы, походы в туалет и на обед. Также многие не рады участвовать в спортивных активностях и съемках контента для корпоративных ресурсов.

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К странным правилам новосибирцы также отнесли общий поход на обед всем отделом, подбор одежды согласно корпоративным правилам, запрет на еду на рабочем месте, исполнение корпоративного гимна, необходимость ходить по кафе с коллегами и уход за животными в офисе.

60% опрошенных считает, что корпоративные традиции важны, но нетрадиционные правила не должны быть обязательными для всех, есть категория людей, которых это демотивирует в работе.

Правила не важны, а корпоративный дух необходимо укреплять, не навязывая традиции – так решили 20% участников опроса, а остальные считают, что такие правила и традиции помогают сплотить команду.

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