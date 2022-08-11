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Wildberries построит крупный логистический центр в Омской области

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Wildberries построит крупный логистический центр в Омской области, его строительство начнется в 2023 году, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Площадь центра составит 100 тысяч квадратных метров. Его открытие позволит создать порядка пяти тысяч новых рабочих мест. Кроме того, открытие логистического хаба сократит сроки доставки заказов до покупателей.

«Уже 4 тысячи представителей омского бизнеса продают свою продукцию через Wildberries — это в три раза больше, чем год назад. За первое полугодие их продажи выросли в два раза, до 2,4 миллиарда рублей», — сказала генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

В 2022 году новые объекты Wildberries уже заработали в 15 регионах страны: Ивановской, Волгодской, Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской, Ульяновской, Томской областях, а также в Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии, Алтайском крае, Татарстане и Чувашии.

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Экономика #Торговля #Омск
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