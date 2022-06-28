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Покупки в интернет-магазинах: где выгодней?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Популярность интернет-магазинов взлетела в период пандемии, и теперь покупки онлайн стали обыденной привычкой россиян. В чем особенности разных маркетплейсов и где покупать выгоднее?

Более половины российских интернет-пользователей совершали непродовольственные онлайн-покупки в течение года. Наиболее широкий ассортимент, представлен в таких российских интернет-магазинах, как Wildberries (14%) и Ozon (12%), следует из опроса ВЦИОМ. «Яндекс.Маркет» получил только 3%.

Россияне готовы рекомендовать маркетплейсы своим друзьям и знакомым, следует из исследования. Так, Ozon рекомендуют из-за быстрой доставки (38%), выгодных цен (29%) и ассортимента (20%), а Wildberries — из-за удобно расположенных пунктов выдачи (32%), скорости доставки (29%) и выгодных цен (23%).

Старожилы онлайн-рынка

У каждого маркетплейса есть своя аудитория и ключевая причина, по которой люди его выбирают. Так, онлайн-магазин Ozon работает с 1998 года, его можно считать самым возрастным российским маркетплейсом.

У него большой и широкий ассортимент товаров, достаточно адекватный поиск, а также прозрачные условия покупки и возврата, которые редко меняются.

Недавно Ozon добавил в ассортимент товары собственных брендов, произведенные партнерами магазина из числа российских компаний. Это товары для животных, бытовая химия, детские товары, а также косметика и продукция женской гигиены.

Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс.Маркет» также достаточно давно на рынке, он вырос из сервиса «Яндекс.Товары», который запустили еще в 2000 году. В 2016 году стал самостоятельным маркетплейсом.

Сейчас у сервиса почти 4 миллиона пользователей в день. На площадке представлено 230 миллионов предложений от 25 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов.

Главным плюсом «Яндекс.Маркета» и Ozon можно назвать возможность бесплатно вернуть товар из любого региона страны, если он не подошел.

Стильная и модная

В 2011 году открылся интернет-магазин Lamoda и начала работу собственная курьерская служба в Москве. Этот сервис специализируется на модной одежде и товарах для красоты и дома. Ассортимент товаров из других сфер здесь ограничен.

Зато одежды и обуви, особенно премиальных брендов, на площадке гораздо больше, чем у конкурентов. Lamoda делает упор на стиль и качество. Особенно популярна у пользователей стала примерка товаров с курьером. 

Однако условия возврата менялись со временем. Теперь вернуть не подошедшие платья и туфли можно бесплатно только при определенном уровне выкупа товаров, если это условие не соблюдается, то приходится оплачивать возврат. 

А стоимость доставки варьируется в зависимости от региона и суммы выкупа. К примеру, в Новосибирской области доставка из в Lamoda будет бесплатной только при сумме выкупа в Lamoda от 3,5 тысячи рублей, в других случаях придется платить 149 рублей за вещь.

Молодой, но популярный

Wildberries появился гораздо позже — в 2004 году, но быстро стал набирать популярность. В апреле 2012 года маркетплейс обогнал по посещаемости крупнейший в стране Ozon.

В 2019 году российский Wildberries стал крупнейшим в мире интернет-магазином одежды по объему привлеченного трафика в рейтинге британского аналитического сервиса Similarweb.

Особенно успешным для Wildberries стал пандемийный 2021 год, в котором маркетплейс увеличил оборот почти вдвое. За год покупательская аудитория площадки достигла 113 миллионов пользователей.

Точного ответа, почему именно эта площадка стала самой популярной в России, нет. Но эксперты предполагают, что роль сыграло сразу несколько факторов.

Например, компания стала одной из первых на рынке, кто предложил клиентам бесплатную доставку и примерку. Они открыли много пунктов выдачи с примерочными, поняв, что не всем удобно переодеваться при курьере. 

Также площадка стала первой использовать максимально качественные фотографии товаров, что помогало пользователю при выборе товара онлайн. Кроме этого, Wildberries организовал прямое сотрудничество с крупнейшими брендами одежды, обуви и других товаров.

#Стиль
Как выбрать по отзывам и размерной сетке

В марте этого года у Wildberries случился массовый сбой на сайте, несколько дней пользователи не видели свои покупки и корзины. 

Затем новая неприятность. В мае пользователи начали массово жаловаться, что Wildberries стал применять «штрафы» за возврат товара в размере 100 рублей.

Официальный представитель компании тогда заявил, что возвратный тариф действует давно, и только для покупателей с высокой долей возвратов, затрагивая около 10% клиентов. 

Затем правила поменялись: за отказ от товара покупателям предложили платить от 50 до 100 рублей, в зависимости от места проживания при сумме выкупа менее 5 тысяч рублей или проценте выкупа менее 15%.

Но и на этом изменения не закончились. Сейчас бесплатно можно вернуть товары при сумме выкупа от 10 тысяч рублей и проценте выкупа от 50%.

Посмотреть свою сумму и процент выкупа можно в личном кабинете на Wildberries, ее считают за два года от текущей даты. Если сумма и процент выкупа меньше нужного, то придется в случае отказа или возврата заказанных вещей придется платить по 50 рублей за вещь, а жителям Байконура, Калининграда, Магадана, Дальнего Востока — 100 рублей.

Эксперты предупреждают, что частые изменения правил раздражают пользователей, и прогнозируют спад продаж из-за новой политики. Но, возможно, по оценкам самого Wildberries, потери окажутся значительно меньше издержек на транспортировку возвращаемого товара. Впрочем, наиболее продвинутые покупатели ловко и удачно лавируют среди онлайн-площадок, выбирая самые большие скидки или отслеживая распродажи, несмотря на платные условия доставок или возвратов.

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