НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Политолог обозначил условие начала Третьей мировой

Источник:
Sibnet.ru
312 2
Фото: © U.S. Navy

Третья мировая война может начаться при создании крупных коалиций и в случае использования ядерного оружия, но перерастание конфликта России и Украины в крупный международный конфликт маловероятно, заявил политолог Константин Калачев.

«Прежде всего, мировая война подразумевает создание больших коалиций. Если мы вспомним Вторую мировую, то увидим, что в кампанию включались государства на разных континентах, воевала вся Европа. Но в данном случае, как мне кажется, ключевую роль сыграет даже не число участников конфликта, а использование ядерного оружия», — цитирует Калачева «Лента.ру».

Он заметил, что во многом все зависит от дефиниции «Третьей мировой войны»: для обывателя это может быть конфликт между Китаем и США или Россией и Украиной, хотя, на самом деле, это совсем не так.

«Российско-украинский конфликт, в свою очередь, можете перерасти в Третью мировую только в случае, если по одну или другую сторону открыто, а не в виде поставок вооружений, появились бы новые участники. Но этого явно не предвидится, так что и разговоры о Третьей мировой, скорее всего, не более чем страшилка», — считает политолог.

Ситуация в мире, как отметил Калачев, действительно, обостряется. Но смотря с чем сравнивать: если со временами перестройки, больших надежд 90-х годов, то все, очевидно, ухудшается. Вместе с тем, положение в мире оказывается не более тяжелым, чем в 60-х или 70-х годах.

«Все подобные процессы носят цикличный характер. Сейчас мы наблюдаем обострение, но в прошлый раз оно закончилось разрядкой международной напряженности, хотя понятно, что на текущий момент нам до разрядки, как до Луны», — заключил Калачев.

Еще по теме
США приняли Финляндию и Швецию в НАТО
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Сто агентов ФБР ворвались в резиденцию Трампа
Украинский фигурист Петренко лишился госстипендии из-за шоу Навки
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией
Кремль назвал Францию недружественным государством
Китай скопировал российские истребители и ракетные комплексы
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Обсуждение (2)
Картина дня
Политолог обозначил условие начала Третьей мировой
США приняли Финляндию и Швецию в НАТО
Власти уточнили число пострадавших от взрывов в Крыму
Евросоюз прекратил закупки российского угля
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

lex-on

С чего он взял ,что его точка зрения правильная ? Царь земли что ли .🤦

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?