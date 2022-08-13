Буддистский лама объяснил, кому навредят свежие огурцы

Привычный для российского потребителя овощ — огурец — можно есть не всем. Кому стоит отказаться от водянистого плода, а кому он поможет, объяснил представитель Курумканского дацана Бурятии.

В тибетской медицине есть своя классификация свойств еды, и специалисты дают рекомендации о самых распространенных продуктах. Например, привычный для многих огурец, может оказаться не только полезен, но и опасен.

Тибетская медицина классифицирует его, как «сладкий, вяжущий и прохладный». Это распространенный овощ, обитающий на столах у многих жителей России. Но его нельзя есть людям с болезнями почек и тем, у кого существуют проблемы с пищеварением, сообщили в группе дацана во «ВКонтакте».

Для остальных овощ неопасен, а при многих недугах даже рекомендован к употреблению. Его нужно есть в жаркую погоду, при сильной жажде, при высоком давлении.

Специалисты Роскачества также уверены в пользе огурцов, потому что он содержит калий и магний, цинк, йод, кремний. А 95 % огурца – это структурированная вода, и овощ точно поможет при жажде.