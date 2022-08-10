Стивена Сигала назвали более русским за посещение Донбасса

Актер Стивен Сигал побывал на Донбассе. Писатель Захар Прилепин назвал американца более русским, чем отечественные артисты.

«Наш друг и, более того, мой однопартиец Стивен Сигал на Донбассе. И он там по делу. Так получилось, что Сигал и Монсон (американский боец) оказались русскими больше, чем толпы русских артистов», — написал Прилепин в телеграм-канале.

По информации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, Стивен Сигал приехал на Донбасс в том числе для съемок документального фильма.

Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Стивен Сигал связан с Россией тем, что его предки из Бурятии. Актер сам рассказывал об этом и часто бывал в России. В 2016 году американец получил российское гражданство, а после начала спецоперации на Украине, когда в мире заговорили о русофобии, заявил, что никогда не откажется от российского паспорта.