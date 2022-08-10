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Стивена Сигала назвали более русским за посещение Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Стивен Сигал побывал на Донбассе. Писатель Захар Прилепин назвал американца более русским, чем отечественные артисты.

«Наш друг и, более того, мой однопартиец Стивен Сигал на Донбассе. И он там по делу. Так получилось, что Сигал и Монсон (американский боец) оказались русскими больше, чем толпы русских артистов», — написал Прилепин в телеграм-канале. 

Фото: © SolovievLive, t.me/SolovievLive

По информации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, Стивен Сигал приехал на Донбасс в том числе для съемок документального фильма.

Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Стивен Сигал связан с Россией тем, что его предки из Бурятии. Актер сам рассказывал об этом и часто бывал в России. В 2016 году американец получил российское гражданство, а после начала спецоперации на Украине, когда в мире заговорили о русофобии, заявил, что никогда не откажется от российского паспорта.

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Обсуждение (4)
Топ комментариев

fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

lex-on

С чего он взял ,что его точка зрения правильная ? Царь земли что ли .🤦

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?