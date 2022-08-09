Доказано существование перевернутых молний

Международная группа физиков документально зафиксировала удар перевернутой молнии во время бури в американском штате Оклахома. В научной литературе такие молнии называют спрайтами.

Такие молнии бьют вверх — в небо, а не по Земле, как обычно. Это редкое явление долгое время не могли детально изучить из-за трудностей наблюдения, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Science Advances.

Молния была зарегистрирована специальной системой картографирования, двумя радарами NCEI, а также инструментами одного из спутников на фиксированной орбите. Это позволило ученым получить необходимую информацию.

Оказалось, что высота молнии составила около 8 километров. Она достигла линии Кармана, на которой заканчивается атмосфера Земли и начинается космическое пространство.

При этом она перенесла в верхние слои атмосферы около 300 кулонов электрического заряда, тогда как обычная молния переносит только пять кулонов. Самая горячая точка молнии достигала 4700 градусов по Цельсию.

Ученые отмечают, что природа таких молний продолжает оставаться загадкой. В частности, совершенно неясно, почему перевернутые молнии летят верх. Возможно, заряду изначально что-то мешает двигать к Земле.