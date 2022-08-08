Пирцхалава спел «Волга‑Иртыш» вместо «Лондон‑Париж»

Певец Ираклий Пирцхалава изменил название песни «Лондон-Париж» на «Волга-Иртыш» на музыкальном фестивале Summer Fest в Екатеринбурге.

На выступлении Пирцхалава обратился к зрителям. «Дело в том, что у нас импортозамещение началось, поэтому ни политкорректно. Поэтому я предлагаю переименовать песню "Лондон-Париж" на "Волга-Иртыш". Вы со мной?» — спросил певец.

В зрительном зале раздался смех и крики поддержки. Затем музыкант вместе с поклонниками прорепетировали припев песни.

После выступления Ираклий Пирцхалава объяснил, зачем он так поступил со своей песней.

«В этом есть часть юмора, юмор спасает от каких-то драматических ситуаций, печали и грусти. <...> Воспринимать это все безболезненно можно, когда есть долька юмора. Хотя действительно происходят вещи, от которых не смешно. Это был интерактивчик, который люди восприняли с юмором. Ну, значит, шутка зашла», — сказал он изданию «Подъему».