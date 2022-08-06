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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученый выдал фото колбасы за снимок звезды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/Etienne Klein

Директор Комиссии по атомной энергии Франции Этьен Кляйн выложил в социальные сети фото ломтика колбасы, выдав его за далекую звезду, запечатленную космическим телескопом James Webb.

«Изображение Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, расположенной в 4,2 световых года от нас. Это было сделано космическим телескопом James Webb», — написал ученый в своем сообщении.

Когда его пост начал набирать популярность, он извинился за розыгрыш и пояснил, что на его снимке запечатлен ломтик копченой колбасы, который «строго связан» с Землей. Свой поступок ученый объяснил желанием призвать к осторожности с изображениями в соцсетях.

«Давайте научимся с осторожностью относиться к авторитетным аргументам так же, как к спонтанному красноречию определенных образов», — предложил исследователь.

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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?