Ученый выдал фото колбасы за снимок звезды

Директор Комиссии по атомной энергии Франции Этьен Кляйн выложил в социальные сети фото ломтика колбасы, выдав его за далекую звезду, запечатленную космическим телескопом James Webb.
«Изображение Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, расположенной в 4,2 световых года от нас. Это было сделано космическим телескопом James Webb», — написал ученый в своем сообщении.
Когда его пост начал набирать популярность, он извинился за розыгрыш и пояснил, что на его снимке запечатлен ломтик копченой колбасы, который «строго связан» с Землей. Свой поступок ученый объяснил желанием призвать к осторожности с изображениями в соцсетях.
«Давайте научимся с осторожностью относиться к авторитетным аргументам так же, как к спонтанному красноречию определенных образов», — предложил исследователь.
correctorЦензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...
TehN1kОкраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!
Nik3316я один хренею от наглости товарища Зе?))))
CaRdanУ нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?