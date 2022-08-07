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Байкальских медведей отучат от плохих привычек

Источник:
Sibnet.ru
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Бегущий бурый медведь
Фото: © I, Malene / CC BY 2.5

Сотрудники заповедника у Байкала решили отучить местных медведей от дурной привычки разорять мусорные баки. Такие повадки вредят как самим косолапым, так и людям, обитающим с ними по соседству, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья» в телеграм-канале.

«Медведи способны учуять привлекательный запах за 2,5 километра. Подобно нити Ариадны запах еды ведет их к мусорным бакам», — отметили в пресс-службе.

Если хозяин тайги повадился есть из мусорки, то прогнать его будет сложно, он считает отходы своей добычей. Мусорный бак, из которого сложно достать еду, приводит его в ярость и животное решает проблемы самым привычным для него способом — ломает преграду.

В итоге мишка даже вырабатывает для себя расписание посещения мусорных баков. Но такое питание опасно для животных. Вместе с пищевыми остатками медведь может проглотить пластиковые пакеты или другие несъедобные вещи.

«Но самое главное, медведь перестает опасаться человека и становится опасен», — дополнил представитель пресс-службы.

Чтобы обезопасить животных, «Заповедное Подлеморье» объявило конкурс на создание проекта мусорной площадки, надежно защищенной от медведей. Желающие могут узнать подробности на сайте заповедника.

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Я не понимаю, почему наши стесняются копировать актуальное и улучшать на будущее.

Alhazred

А тебе какая разница? Страдаешь что-ли?

Plaguer

Только двигатели пока скопировать не получается.

ponhik78

Эрдоган приехал к Путину в Сочи, где уже Путин пришёл к нему на поклон? Хмм))) Процедура "прийти на поклон"...