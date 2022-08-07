Байкальских медведей отучат от плохих привычек

Сотрудники заповедника у Байкала решили отучить местных медведей от дурной привычки разорять мусорные баки. Такие повадки вредят как самим косолапым, так и людям, обитающим с ними по соседству, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья» в телеграм-канале.
«Медведи способны учуять привлекательный запах за 2,5 километра. Подобно нити Ариадны запах еды ведет их к мусорным бакам», — отметили в пресс-службе.
Если хозяин тайги повадился есть из мусорки, то прогнать его будет сложно, он считает отходы своей добычей. Мусорный бак, из которого сложно достать еду, приводит его в ярость и животное решает проблемы самым привычным для него способом — ломает преграду.
В итоге мишка даже вырабатывает для себя расписание посещения мусорных баков. Но такое питание опасно для животных. Вместе с пищевыми остатками медведь может проглотить пластиковые пакеты или другие несъедобные вещи.
«Но самое главное, медведь перестает опасаться человека и становится опасен», — дополнил представитель пресс-службы.
Чтобы обезопасить животных, «Заповедное Подлеморье» объявило конкурс на создание проекта мусорной площадки, надежно защищенной от медведей. Желающие могут узнать подробности на сайте заповедника.
УдавиковЯ не понимаю, почему наши стесняются копировать актуальное и улучшать на будущее.
AlhazredА тебе какая разница? Страдаешь что-ли?
PlaguerТолько двигатели пока скопировать не получается.
ponhik78Эрдоган приехал к Путину в Сочи, где уже Путин пришёл к нему на поклон? Хмм))) Процедура "прийти на поклон"...