Байкальских медведей отучат от плохих привычек

Сотрудники заповедника у Байкала решили отучить местных медведей от дурной привычки разорять мусорные баки. Такие повадки вредят как самим косолапым, так и людям, обитающим с ними по соседству, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья» в телеграм-канале.

«Медведи способны учуять привлекательный запах за 2,5 километра. Подобно нити Ариадны запах еды ведет их к мусорным бакам», — отметили в пресс-службе.

Если хозяин тайги повадился есть из мусорки, то прогнать его будет сложно, он считает отходы своей добычей. Мусорный бак, из которого сложно достать еду, приводит его в ярость и животное решает проблемы самым привычным для него способом — ломает преграду.

В итоге мишка даже вырабатывает для себя расписание посещения мусорных баков. Но такое питание опасно для животных. Вместе с пищевыми остатками медведь может проглотить пластиковые пакеты или другие несъедобные вещи.

«Но самое главное, медведь перестает опасаться человека и становится опасен», — дополнил представитель пресс-службы.

Чтобы обезопасить животных, «Заповедное Подлеморье» объявило конкурс на создание проекта мусорной площадки, надежно защищенной от медведей. Желающие могут узнать подробности на сайте заповедника.