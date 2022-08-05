Финансист рассказала о сгущении туч над рублем

Против рубля в среднесрочной перспективе могут сыграть сразу несколько факторов, считает аналитик инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

Среди таких факторов — корректировка бюджетного правила, удешевление нефти на фоне рисков наступления глобальной рецессии и доступ к торгам резидентов из дружественных стран. «Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года», — сказал «Прайм» Кожухова.

Тем не менее, сейчас говорить о существенном обвале рубля в начале осени преждевременно. Это маловероятно ввиду сохранения ограничений на движение капитала в России и высокого профицита счета текущих операций и торгового баланса.

В пользу перехода российской валюты к более заметному, в том числе, среднесрочному ослаблению свидетельствовало бы закрепление доллара выше 65 рублей, а евро — выше 70,5 рублей. Но пока этого не происходит. Таким образом, рубль наверняка будет продолжать колебания недалеко от уровней начала августа и даже может предпринимать попытки укрепления.

«В частности, актуальным диапазоном по доллару сейчас выступает 49-65 рублей, а по евро — 53-66 рублей», — подытожила эксперт.