Американцы призвали «выпороть» Зеленского

Американские читатели издания New York Post раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского, который призвал Китай отказаться от помощи России и оставаться нейтральной стороной.

«Надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола, закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», — цитирует один из комментариев РИА Новости.

Еще один пользователь отметил, что украинский лидер не может указывать Китаю, что делать. Другой комментатор указал, что КНР имеет полное право помогать России, как это делают США, оказывая поддержку Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожелал провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы повлиять на позицию Китая относительно военной спецоперации России.