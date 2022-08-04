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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК РФ изучит видео с расстрелом российских пленных на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет России изучит очередное видео, опубликованное в одно из телеграм-каналов, с бесчеловечным обращения украинских военнослужащих с российскими пленными, сообщила пресс-служба СК РФ.

На видео зафиксирован расстрел безоружных российских солдат, сообщают в ведомстве. Отмечается, что после расправы украинские военнослужащие оставили их тела на дороге.

«Данные факты в очередной раз свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными. Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», — сказали в СК.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе Черниговщины в конце марта-начале апреля 2022 года. В СК РФ предполагают, что к преступлению причастны боевики из «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России).

Тема: Военная операция на Украине
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ЧП #Криминал #Армия #Конфликты
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