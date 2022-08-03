AliExpress «приземлился» в России

Торговая площадка AliExpress согласилась локализовать данные российских пользователей в соответствии с законом о «приземлении». Роскомнадзор включил компанию в перечень выполняющих закон иностранных организаций, сообщает пресс-служба регулятора.

«По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На сегодня AliExpress выполнила основные обязанности по закону о «приземлении». Так, российское юридическое лицо отвечает всем требованиям законодательства, на ресурсе компании присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, зарегистрирован личный кабинет на сайте регулятора.

В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Неисполнение закона о «приземлении» регулярно становится причиной для наложения штрафов на иностранные компании, работающие в России.