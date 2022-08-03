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Власти Молдавии предложили взамен газу из России дрова из ивы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Древесина ивы может стать альтернативой российскому газу, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Правда, для этого их нужно еще вырастить, добавил он.

По словам Спыну, ива являются источником биомассы. Из нее «можно сделать другое топливо, которое может быть использовано государственными учреждениями или гражданами», приводит его слова молдавский телеканал tv8.md.

Но альтернативный источник энергии может стать реальным только в ближайшие годы, так как ивы только предстоит вырастить. «Мы обратились в Минсельхоз с просьбой выделить 100 гектаров земли для посадки такого растения», — сказал молдавский вице-премьер.

Правительство Молдавии готовится к сокращению потребления природного газа предстоящей зимой на 15% в случае реализации благоприятного сценария. Но возможно сокращение импорта газа на 30% или 50% и даже полное прекращение поставок.

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Экономика #Недра и ТЭК
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