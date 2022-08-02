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США ликвидировали лидера «Аль‑Каиды» аз‑Завахири

Источник:
ТАСС
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Фото: The National GuardTech. Sgt. Neil Ballecer

Американский беспилотник уничтожил в Кабуле главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири, заявила сотрудница Белого дома высокого ранга.

«31 июля в 6.18 по кабульскому времени США провели в Кабуле (по указанию президента контртеррористическую операцию с применением высокоточных средств», — цитирует ТАСС сотрудницу.

По ее словам сотрудницы, в результате «был убит действующий главарь "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири». Он был заместителем Усамы бен Ладена во время осуществления терактов 11 сентября 2001 года и сменил его после смерти бен Ладена в 2011 году, напомнила она.

«Мы выяснили, что семья аз-Завахири - его жена, его дочь и ее дети - перебрались в <...> Кабул. Затем мы опознали аз-Завахири в Кабуле, сопоставляя многочисленные потоки разведывательной информации», — рассказали в Белом доме.

По информации американских властей, террорист во время операции находился на упомянутом балконе. Две ракеты Hellfire были выпущены с беспилотника. Власти США уверены, что в результате удара «был убит аз-Завахири и больше никто другой».

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Перевести на технический украинский не представляется возможным. Нет такого языка.)))