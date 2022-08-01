Немецкое вооружение опозорилось на Украине

Военные действия на Украине продемонстрировали плохое качество боевых систем германского производства, признали западные эксперты.

Так, «самые мощные в мире» САУ Panzerhaubitze 2000 продемонстрировали значительный износ всего после месяца эксплуатации в боевых условиях, пишет издание Military Watch Magazine. Поставленные на Украину в конце июня установки уже вышли из строя.

Кроме этого, применение Panzerhaubitze 2000 продемонстрировало еще одну слабость немецких САУ — у них плохая совместимость орудий с боеприпасами других стран НАТО. Такой же проблемой страдают зенитные самоходки Gepard, переданные Украине.

Аналитики отмечают, что низкое качество немецкой военной продукции было зафиксировано еще во время боев в Ираке и Сирии — тогда турецкие танкисты массово жаловались на танки Leopard 2 из-за множества серьезных неисправностей.

Очередным признаком падения репутации германского вооружения стало решение министерства обороны Польши не приобретать больше танки Leopard 2 и самоходки Panzerhaubitze 2000. Вместо этого поляки заключили контракт на поставку южнокорейских K2 и K9.