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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Немецкое вооружение опозорилось на Украине

Источник:
Military Watch Magazine
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Фото: © U.S. Department of Defense

Военные действия на Украине продемонстрировали плохое качество боевых систем германского производства, признали западные эксперты.

Так, «самые мощные в мире» САУ Panzerhaubitze 2000 продемонстрировали значительный износ всего после месяца эксплуатации в боевых условиях, пишет издание Military Watch Magazine. Поставленные на Украину в конце июня установки уже вышли из строя.

Кроме этого, применение Panzerhaubitze 2000 продемонстрировало еще одну слабость немецких САУ — у них плохая совместимость орудий с боеприпасами других стран НАТО. Такой же проблемой страдают зенитные самоходки Gepard, переданные Украине.

Аналитики отмечают, что низкое качество немецкой военной продукции было зафиксировано еще во время боев в Ираке и Сирии — тогда турецкие танкисты массово жаловались на танки Leopard 2 из-за множества серьезных неисправностей.

Очередным признаком падения репутации германского вооружения стало решение министерства обороны Польши не приобретать больше танки Leopard 2 и самоходки Panzerhaubitze 2000. Вместо этого поляки заключили контракт на поставку южнокорейских K2 и K9.

Тема: Военная операция на Украине
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