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Мошенники придумали «автоподставу» с праворульными машинами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автомобильные мошенники стали использовать для дорожных «подстав» праворульные автомобили, сообщила страховая компания «Ренессанс страхование».

Мошенники приобретают недорогой по рыночным ценам автомобиль, но очень затратный для восстановления при расчете стоимости запчастей. Обычно таким транспортом становятся праворульные машины японского производства, например, разнообразные модели Nissan, Daihatsu.

Затем мошенники выбирают улицу с круговым движением. Автоподставщики выискивают автомобиль, который будет виновником аварии — его либо ведут по всему маршруту, проверяя по нелегальным базам наличие полиса страхования, либо выбираются машины, которые гарантировано застрахованы, например, официальное такси.

«После этого на круговом движении, используя невнимательность невиновного водителя, подставляются под его автомашину. При этом ДТП — реальное, а трасологические экспертизы результата не дают. Никакой связи между виновником и мошенником нет, поэтому доказать их сговор невозможно», — уточнил представитель «Ренессанс страхования».

Круговое движение удобно для злоумышленников тем, что водитель вынужден отвлекаться — смотреть налево, пропуская транспорт с преимущественным правом проезда. Мошенники двигаются впереди и резко тормозят, когда жертва отводит глаза.

После оформления ДТП мошенник получает полное страховое возмещение — 400 тысяч рублей, а далее транспортное средство быстро восстанавливается запчастями с бывших в употреблении автомобилей. Такой ремонт на порядок дешевле, восстановленные праворульные авто снова используется в этой схеме, уточнили в компании. В среднем заработок мошенника составляет три четверти от полученных у страховщика средств.

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