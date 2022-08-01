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Сбербанк и ВТБ повысили стоимость уведомлений

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях клиентов, сообщили в кредитных организациях.

Сбер увеличил плату впервые за 20 лет — на 10 рублей, в результате в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц. Увеличение тарифов там связали с увеличением как транзакционная активность клиентов, так и количества отправляемых сообщений, сообщили РИА Новости в банке.

ВТБ, в свою очередь, повысил стоимость услуги на 20 рублей — до 79 рублей. В банке заверили, что изменение стоимости смс-уведомлений коснется лишь около 5% клиентов. Свое решение организация объяснила повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям.

Для некоторых клиентов услуга останется бесплатной. Так, в Сбербанке уведомления будут бесплатными по кредитным картам, при наличии подписки или выполнении условий обслуживания по карте. ВТБ сохраняет бесплатную опцию push-уведомлений для своих зарплатных клиентов и клиентов, получающих в банке пенсионные выплаты.

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