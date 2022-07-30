НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Путина попросили спасти Ижевский автозавод

Источник:
Sibnet.ru
90 0
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Сотрудники Ижевского автомобильного завода направили открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором рассказали, что на заводе уже пять месяцев не могут возобновить производство.

Документ опубликован на странице профсоюза Ижевского автозавода во «ВКонтакте». На заводе работает около 3 тысяч человек, его производственные площадки находятся в простое с конца марта.

В письме указывается, что руководство завода хочет перенести выпуск Lada Vesta в Тольятти, а в Ижевске выпускать электрическую версию Lada Largus, продажи которой гораздо ниже.

Также отмечается, что завод не работает из-за отсутствия комплектующих для Lada Vesta, так как в автомобиле всего 40% отечественных деталей, а все остальное привозится из-за границы. Рабочие опасаются сокращения коллектива на 70%.

«Не допустите уничтожения лучшего автозавода России. Поручите руководству АвтоВАЗа максимально эффективно заняться поиском поставщиков для запуска производства Lada Vesta именно в Ижевске», — говорится в письме.

Еще по теме
АвтоВАЗ вернет полный режим работы
Tesla введет плату для водителей за использование навигатора
Lada Granta вернула самую востребованную опцию
АвтоВАЗ урезал гарантию на Lada Vesta NG
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Турция сорвала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Кремль заявил о невозможности поставлять больше газа в Европу
Самые красивые девушки России. ФОТО
Российские пираты взломали Diablo 2: Resurrected
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
Путина попросили спасти Ижевский автозавод
Фальшивая «Алиса» заинтересовалась банковскими картами
Госдеп оценил умение Путина говорить без шпаргалок
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

mosquito__2010

"продолжает закупать российский газ через посредника" ... Будет дороже, но зато не в рублях и не Русским...

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!