Путина попросили спасти Ижевский автозавод

Сотрудники Ижевского автомобильного завода направили открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором рассказали, что на заводе уже пять месяцев не могут возобновить производство.

Документ опубликован на странице профсоюза Ижевского автозавода во «ВКонтакте». На заводе работает около 3 тысяч человек, его производственные площадки находятся в простое с конца марта.

В письме указывается, что руководство завода хочет перенести выпуск Lada Vesta в Тольятти, а в Ижевске выпускать электрическую версию Lada Largus, продажи которой гораздо ниже.

Также отмечается, что завод не работает из-за отсутствия комплектующих для Lada Vesta, так как в автомобиле всего 40% отечественных деталей, а все остальное привозится из-за границы. Рабочие опасаются сокращения коллектива на 70%.

«Не допустите уничтожения лучшего автозавода России. Поручите руководству АвтоВАЗа максимально эффективно заняться поиском поставщиков для запуска производства Lada Vesta именно в Ижевске», — говорится в письме.